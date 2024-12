Loftus-Cheek a Milan Tv: «Ci aspettiamo di vincere per Thiago Silva contro la Stella Rossa»

Loftus-Cheek ha parlato a Milan Tv prima di Milan Stella Rossa: «Opportunità per ottenere una buona posizione in Champions»

Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima dell’inizio di Milan Stella Rossa.



COME SI SENTE – «Ci sentiamo bene. Abbiamo un buon rendimento in Champions League, nonostante il risultato nell’ultima di campionato non sia stato dei migliori. Quella di stasera è una buona opportunità per giocare bene e tornare a vincere ed ottenere una buona posizione in Champions League».



THIAGO SILVA A MILANELLO – «È stato bello vederlo, abbiamo giocato qualche anno insieme al Chelsea. Mi ha fatto capire come un leader si comporta. È un giocatore fantastico, un leader fantastico. Lui ha giocato al Chelsea quando aveva 36, 37 anni, è stato un grande esempio. Quindi spero che oggi possiamo giocare bene e vincere per lui, che è allo stadio »



COSA SERVE CONTRO LA STELLA ROSSA – «Penso che tutti i club che vengono a giocare a San Siro contro il Milan ambisce di batterci. Siamo pronti per questo ma penso che con la forma che abbiamo in Champions League ci aspettiamo di vincere. Nessuno dubbio».



