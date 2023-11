Thiago Motta Milan, osservatori rossoneri al Dall’Ara! Si pensa al dopo Pioli ULTIME

Thiago Motta Milan, osservatori rossoneri al Dall’Ara! Si pensa al dopo Pioli. Le ULTIME notizie dopo Bologna Torino

Pioli non sembrerebbe in dubbio sulla panchina del Milan ma si guarda già al futuro in casa rossonera.

Infatti nella partita tra Bologna e Torino, secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, erano presenti alcuni osservatori rossoneri per visionare il tecnico italiano Thiago Motta. Il suo nome sembrerebbe tra i primi della lista per il post-Pioli.