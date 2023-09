Non destano preoccupazione le condizioni di Theo Hernandez: il terzino del Milan ieri non si era allenato con la Francia

Nulla di preoccupante per Theo Hernandez, la sua presenza in Inter-Milan non dovrebbe essere a rischio. Il terzino non si era allenato nella giornata di ieri nel ritiro della Francia.

Stando a quanto riferisce RMC Sport, il motivo di tale assenza era da attribuire ad una piccola botta accusata al polpaccio. Situazione sotto controllo.