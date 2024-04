Theo Hernandez non conosce turnover: titolare anche a Roma, e Pioli gli fa questa richiesta

Theo Hernandez non conosce turnover: il francese sarà titolare anche a Roma, e Pioli gli fa questa richiesta

Se c’è un giocatore a cui Pioli non vuole davvero mai rinunciare questo è proprio Theo Hernandez. Il terzino francese non conosce il turnover e giovedì sarà ancora una volta titolare (così come accadrà verosimilmente nel derby di lunedì prossimo).

Come riportato da Tuttosport il tecnico rossonero vuole fare affidamento sulle sue capacità di recupero per averlo brillante nel match di giovedì sera, dove sarà chiamato a una prestazione di livello.