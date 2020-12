Theo Hernandez sui social: «Questo sarà il nostro anno, forza Milan»

Attraverso il suo profilo Twitter, Theo Hernandez ha dato il suo benvenuto al 2021 con una promessa per i tifosi rossoneri

È stato tra i migliori, se non il migliore, nel 2020 ed ora Theo Hernandez non ha intenzione di fermarsi. Il terzino del Milan è già carico per il 2021 e non vede l’ora di raggiungere nuovi traguardi con la maglia rossonera. Ecco le sue parole su Twitter.