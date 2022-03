Theo Hernandez su Pioli: «Mi ha liberato, con lui è scattato qualcosa». Il terzino parla così del tecnico del Milan

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di L’Equipe. Le dichiarazioni del terzino del Milan sul suo rapporto con Stefano Pioli.

«Non appena è arrivato ha insistito perché giocassi come so fare. Mi ha liberato. Ha capito la mia natura, la mia forza, non mi ha limitato. Ho il DNA di un attaccante in un corpo di difensore. Al Milan sono migliorato sotto porta, qualcosa è scattato con Pioli. Anche in Nazionale Deschamps mi dice di spingere, ma mi dice anche di non dimenticare di difendere.»

