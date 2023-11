Theo Hernandez via dal Milan? Ora è tentato dal PSG: come cambia il futuro

Theo Hernandez via dal Milan? Ora il terzino rossonero è davvero tentato dal PSG: come cambia il suo futuro

La prossima estate Theo Hernandez potrebbe essere il grande sacrificato in casa rossonera, dalla cui cessione verrebbero raccolti i milioni utili per poter investire sul mercato.

Il PSG è in testa nella corsa al francese, che potrebbe essere tentato dalla corte del club detentore dell’ultima Ligue 1. Il Milan non si opporrebbe nel caso in cui l’offerta fosse davvero elevata come ci si immagina. A riportarlo è Calciomercato.com.