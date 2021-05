Theo Hernandez: numeri da Top player, ma non per Deschamps

Theo Hernandez è uno dei due difensori dei Top 5 campionati europei, ma Deschamps continua a non considerarlo

Theo Hernandez è uno dei due difensori dei Top 5 campionati europei ad aver realizzato almeno sei reti in ciascuna delle ultime due stagioni, assieme a Robin Gosens. Il francese è l’unico difensore dei Top 5 campionati europei ad avere messo a segno due marcature multiple in questa stagione. Hernández, inoltre, è arrivato a quota sette gol in questo campionato, superando il totale della scorsa stagione.

Un dato che pone l’accento sulle straordinarie prestazioni del terzino rossonero che ha l’ambizione di diventare il più forte al mondo nel suo ruolo. Il vero cruccio per Theo è rappresentato però dalle continue mancate convocazione con la nazionale francese: «Spero di tornare in nazionale e diventare il migliore terzino sinistro del mondo» ha detto al termine della gara con il Torino.