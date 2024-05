Fonseca Milan, riserve SCIOLTE! Contratto pronto, c’è una CONDIZIONE a sorpresa

Fonseca-Milan, sciolti tutti i dubbi: il portoghese pronto a firmare come nuovo tecnico del club rossonero

Come riportato da Nicolò Schira, è tutto pronto per la firma di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione.

Il portoghese, che prenderà il posto di Stefano Pioli, nel corso della prossima settimana firmerà un contratto di due anni a 3.5 milioni di euro a stagione. Nell’accordo verrà inserita anche un’opzione per prolungare per un’ulteriore anno. C’è attesa per la definitiva fumata bianca e per l’ufficialità.