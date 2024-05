Pioli SORPRENDE: su quel giocatore l’ha detto VERAMENTE! Non se lo aspettava nessuno

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha indicato in Sandro Tonali il calciatore che più l’ha sorpreso: le sue dichiarazioni

Nell’intervista a Sky dopo Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha confessato:

QUALE GIOCATORE GLI HA LASCIATO DI PIU‘ – «Ce ne sono stati tanti. Noi abbiamo iniziato con un gruppo di ragazzi, che andavano sostenuti e stimolati. Non tutti hanno avuto lo stesso percorso. Solo un nome è difficile, ma direi Tonali dal punto di vista tecnico, della crescita che ha avuto. A fine primo anno c’erano dei dubbi e invece continuando a lavorare in un certo modo… Leao non era quello di adesso, Bennacer».

LE PAROLE DI PIOLI A SKY