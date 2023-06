Theo Hernandez tentato da Premier e Liga: in arrivo offerte da 70 milioni per convincere il Milan a cederlo! ULTIME

All’estero fanno sul serio per Theo Hernandez. Come riportato dal Corriere della Sera, le big di Premier League (in particolare le due squadre di Manchester) e della Liga starebbero pensando al terzino del Milan.

Secondo il quotidiano sarebbero in arrivo offerte che potrebbero toccare i 70 milioni di euro. Cifre importanti che spingerebbero inevitabilmente il Diavolo a fare delle valutazioni sul futuro del francese.