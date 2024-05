Theo Hernandez Milan, tra addio e rinnovo: Bayern Monaco e PSG alla porta. Tutto dipende da questo FATTORE. Le ultime sul francese

Sarà un futuro tutto da scrivere quello di Theo Hernandez: il terzino del Milan, nonostante un contratto fino al 2026, è osservato da tutta Europa. Per fare il punto sul francese ci ha pensato Niccolò Ceccarini a TMW.

PAROLE – «È chiaro che alcune mosse sono già stabilite, altre sono in divenire. È il caso di Theo Hernandez. Il club rossonero vorrebbe blindarlo ma la storia dell’ultima estate insegna che non si può dare niente per scontato. L’anno scorso il Newcastle offri 80 milioni per Tonali e il club rossonero di fronte ad un’offerta del genere finì per optare per la cessione. Il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sono interessati a Theo Hernandez e bisognerà capire se saranno così determinati a fare una proposta che possa far vacillare il Milan.

Un discorso tutto potenziale ma che non può essere sottovalutato. L’esterno sinistro francese ha un contratto fino al 2026 e in questo senso la società è abbastanza tutelata ma poi sarà importante capire anche la volontà del giocatore. E capire se ci saranno margini anche per un eventuale rinnovo».