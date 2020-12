Theo Hernandez in diffida, c’è un pericolo all’orizzonte

Theo Hernandez è entrato in diffida e rischia di essere squalificato in caso di ammonizione nelle prossime partite

Theo Hernandez è entrato in diffida e rischia di essere squalificato in caso di ammonizione nelle prossime partite. Il prossimo turno, in programma il 3 gennaio, prevede l’incrocio con il Benevento di Pippo Inzaghi.

Ma all’orizzonte c’è anche la sfida dell’Epifania contro la Juventus. Già nella scorsa stagione il francese era stato squalificato (così come Ibrahimovic) per il ritorno di Coppa Italia contro i bianconeri. Pioli sta valutando eventualmente di far riposare il terzino nella prima partita dell’anno.