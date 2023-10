Theo Hernandez «cattivissimo»: il problema del francese in questo campionato!

Theo Hernandez «cattivissimo»: questo il problema del francese! Le troppe ammonizioni costano problemi anche a Pioli

In Milan Juventus non ci sarà Theo Hernandez. Ammonito contro il Genoa, era diffidato e salta la prossima sfida al rientro contro i bianconeri di Max Allegri. Per il francese, si tratta di cinque cartellini gialli in sette partite di Serie A. Il più ammonito della squadra rossonera, così come della Serie A.

Iniziato con Bologna e Torino per proteste, tutte le altre ammonizioni, fatta eccezione del fallo tattico contro l’Inter, sono figlie di reazioni eccessive per un trascinatore del Milan e per colui che è il vice capitano del Milan. Lo riporta Tuttosport.