Theo Hernandez arma offensiva: è il difensore con più dribbling in Serie A

Theo Hernandez ha dimostrato di poter essere un arma offensiva devastante per il Milan di Pioli in questa stagione

Non ci sono più dubbi sull’importanza di Theo Hernandez negli schemi del Milan di questa stagione. Il terzino rossonero ha dimostrato di poter essere l’uomo in più in grado di creare superiorità numerica e scardinare le difese avversarie. In questa stagione è arrivato per ora a 5 gol e 6 assist.

Ma non è tutto. Il laterale francese è il difensore con più dribbling riusciti in tutto il campionato, ben 62. Considerando gli altri ruoli, solamente Junior Messias (78) e De Paul (92) hanno fatto meglio.