Alessandro Terzi, dirigente del Sassuolo Femminile, ha parlato a SassuoloNews.net dicendo la sua sul mercato neroverde:

Un altro dei nomi caldi in entrata sembra essere quello di Eleonora Goldoni. C’è qualcosa?

«Ne abbiamo parlato nell’ultimo mese, vediamo se riusciamo a completare l’operazione. Ha fatto molto bene a Napoli nonostante la retrocessione del club, probabilmente per lei si apriranno opportunità diverse. So che ha tante richieste perché è un’ottima giocatrice. Tra i tanti agganci c’è sicuramente anche il Sassuolo, speriamo di riuscire a chiudere»

In uscita si parla degli addii di Parisi verso la Fiorentina, Bugeja in America e Dubcova che non ha rinnovato. Può confermare?

«In realtà stiamo parlando con tutte e non è stato definito nulla con nessuna delle tre calciatrici in questione. Ho letto anch’io delle notizie ma voi fate molto bene il vostro mestiere e giustamente noi cerchiamo di fare il nostro. Stiamo parlando con tutte le ragazze. Per noi sono tre giocatrici importanti, vedremo se riusciremo a trattenerle a Sassuolo o se dovremo valutare situazioni differenti»