Lopetegui Milan: il tecnico spagnolo è in pole position, ma sui social spopola l’hashtag “Nopetegui”. La situazione per il futuro della panchina rossonera

Julen Lopetegui è in pole position per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione.

Il tecnico spagnolo ha incassato l’ok di tutti i vertici rossoneri, ma il suo nome non esalta i tifosi rossoneri che hanno manifestato la lo disapprovazione sui social rendendo virale l’hashtag Nopetegui. Un gioco di parole tra il suo cognome e l’inglese nope – per esprimere il proprio no alla candidatura di Lopetegui.