Terracciano Milan: costo dell’affare e visite mediche, TUTTI i dettagli dell’operaazione con l’Hellas Verona

È praticamente tutto fatto per Filippo Terracciano al Milan. Come riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri hanno perfezionato l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento del 2003.

L’esterno si trasferirà a Milano per 5,5 milioni di euro. Le visite mediche, secondo quanto si apprende, verranno programmate presto per permettere a Pioli di avere al più presto il suo rinforzo per la fascia.