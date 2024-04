Teotino sul futuro di Pioli: «Il Milan fa bene a cambiare ma il suo ciclo è positivo. Il vero problema è un altro»

Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha preso parola il giorno dopo l’eliminazione del Milan in Europa League con la Roma

In collegamento per Sky Sport, Gianfranco Teotino prova a tirare le somme sulla stagione del Milan dopo l’eliminazione di ieri in Europa League per mano della Roma, soffermandosi sul possibile esonero di Stefano Pioli.

LE SCELTE DI PIOLI IN ROMA MILAN – «Non c’è dubbio che ieri sera Pioli non abbia azzeccato le mosse tattiche, né sulla formazione iniziale né sui cambi. Ha messo in campo troppi attaccanti e non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. La partita l’ha sbagliata ma sbagliare una partita non significa mettere in discussione un allenatore».

IL PROBLEMA DEL MILAN – «Il problema del Milan è che in tutte le partite importanti delle stagioni ha perso e non ha dimostrato maturità. A questa squadra manca qualcosa nell’affrontare i momenti decisivi. I momenti di crisi sono venuti proprio perché ha sbagliato gli appuntamenti importanti».

CICLO FINITO? – «Colpa solo di Pioli? Non credo. Ma una società ad un certo punto fa bene cambiare. Il suo ciclo al Milan è stato fortemente positivo, e non solo per lo scudetto vinto».