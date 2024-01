Teotino a sorpresa: «Giusto cancellare il Decreto Crescita, ecco perchè»

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato positivamente l’eliminazione del Decreto Crescita: le parole

Ospite a Sky, Gianfranco Teotino ha parlato così dell’abolizione del Decreto Crescita, misura che impatterà anche sul calciomercato Milan:

«Non la vedo come una cosa negativa per il nostro calcio. Per come era stato concepito mi ha sempre dato l’impressione di danneggiare i vivai più che migliorare il movimento, e le squadre italiane non hanno ricevuto alcun vantaggio da questa manovra. Adesso, arrivati alla sua cancellazione, i numeri parlano chiaro: la Serie A è un campionato dove il 64% dei minuti sono giocati da calciatori stranieri e tra gli Under 21 sono più quelli arrivati dall’estero che quelli italiani».