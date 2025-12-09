Teotino esalta il Milan dopo la rimonta col Torino: Diavolo diverso rispetto alle gare precedenti. Ecco perchè

Teotino, noto giornalista, ha esaltato il Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Torino di Baroni: le sue dichiarazioni

Gianfranco Teotino, giornalista e direttore, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la grande vittoria in rimonta del Milan contro il Torino, sottolineando come la vera novità di questa squadra sia la capacità di modificare drasticamente il proprio approccio tattico in corso d’opera.

Teotino ha voluto sottolineare come l’abilità di passare da un calcio di controllo a uno di offensiva totale sia il vero marchio di fabbrica di una formazione top. La reazione alla doppia svantaggio, con la squadra che ha saputo riempire l’area avversaria con maggiore intensità e uomini, dimostra che il Milan non è più vincolato a un unico schema. Questa flessibilità tattica e mentale, unita alla grande reazione di carattere, sono le qualità che, secondo il giornalista, confermano senza ombra di dubbio lo status del Milan come squadra di vertice in grado di lottare per il titolo.

PAROLE – «Credo che la novità sia che abbia saputo fare un altro tipo di partita, non più di gestione ma di assalto. Questa è una grossa capacità, hanno riempito l’area del Toro con tanti giocatori. Quando hai queste caratteristiche, quando sai adattarti vuol dire che sei una squadra di vertice».