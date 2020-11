Teocoli: «Infortunio Ibrahimovic? Sarà una prova d’orgoglio per gli altri»

Teo Teocoli, grande comico e grande tifoso del Milan, ha parlato dell’infortunio di Ibrahimovic ai microfoni di Sky

Zlatan Ibrahimovic, come sappiamo ormai tutti, dovrà rimanere distante dai campi da gioco per qualche settimana. A proposito di Ibrahimovic, e del Milan in generale, Teo Teocoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua.

Teocoli, grande tifoso rossonero, ha detto: «Il Milan vince lo scudetto alla penultima giornata (ride, ndr). La notizia più brutta è l’infortunio di Ibrahimovic, pensavo fosse una contrattura, e invece è qualcosa di più grave. Ma il Milan senza Ibra ha ben giocato, sarà una prova d’orgoglio per tutti gli altri calciatori. È ritornata la passione dei tifosi? Il Milan è sempre stata una delle squadre più forti al mondo. L’ultimo scudetto è stato con Ibrahimovic e Thiago Silva, ma sono stati ceduti. Lui i colpi lì ha sempre avuti, sin da giovane quando era all’Ajax. Non mi aspettavo una forza così capace di compattare il gruppo. Pensavo fosse un Ibra freddo, invece si è dimostrato maturo e tranquillo».