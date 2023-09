Telecronaca Inter Milan: chi commenta il derby di San Siro, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24

Novità su DAZN in vista del derby Inter Milan, in programma quest’oggi alle 18.00 a San Siro. Per la prima volta in Italia una gara di campionato ha tre voci: Pierluigi Pardo, infatti, viene affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni.

Il derby segna anche il ritorno a bordocampo di Diletta Leotta, alla sua prima partita stagionale dopo la nascita della figlia.