Tassotti: «Magari Rangnick ha le idee giuste, ma in Italia può avere difficoltà»

L’ex storico rossonero Mauro Tassotti ha commentato la situazione attuale in casa Milan e il possibile arrivo di Rangnick

Mauro Tassotti, ex storico rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione attuale in casa Milan:

«Logico dire che serva un Milan di grande livello, anche per gli altri club, per il calcio italiano in generale. Ma finché la proprietà non si sistema è difficile. C’è mancanza di continuità. Prima Leo che se ne va, con Gattuso allenatore, poi Boban, ora Paolo Maldini che sembra avere un piede fuori. Le cose cambiano in continuazione e così è difficile. Non si è mai visto vincere un allenatore da solo, con una squadra di ragazzi. O metti sul mercato tanti soldi, oppure devi avere tante idee. Magari Rangnick le ha. Il problema non è Rangnick. Il problema è che il Milan deve poter lottare per la Champions League. Oltretutto i competitor in questo periodo non sono tantissimi. A parte Juve e Inter, c’è l’Atalanta che sta facendo cose grandiose, ma ci si può inserire»

Sulla diatriba Rangnick-Maldini – «Sono troppo di parte. Una cosa giusta l’ha detta Ancelotti: l’importante è che l’allenatore sia bravo, ma uno straniero in Italia ha qualche problema in più. I tifosi del Milan sono sempre stati lì e hanno sempre riempito lo stadio. È la loro indole. Basta poco a loro per riaccendersi. Sono il vero tesoro del club».