Tassotti: «Bravo Kessie e i difensori centrali, merito a Pioli»

Mauro Tassotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby vinto dal Milan. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

«Lassù molto dipenderà dalla Juventus e quanto concederà alla concorrenza: se molla qualcosa, può succedere di tutto. Il Milan di oggi ha tanti motivi per essere felice: è reduce da un percorso entusiasmante in Italia e in Europa, vince e ha subito un solo gol. Il valore dei giocatori è alto e in crescita costante.

Giocare alla pari con l’Inter è un’altra dimostrazione di compattezza: va dato merito a Pioli. La società ha fatto bene a non cambiare. Bravi Kessie e i centrali e bravo naturalmente Ibra: i gol sono stati la cosa più semplice che ha fatto. Ha tenuto su tanti palloni, fondamentale soprattutto nei momenti di difficoltà».