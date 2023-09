Tassotti su Adli: «Ha personalità, deve essere molto milanista»

L’ex calciatore ed allenatore del Milan, Mauro Tassotti, ha parlato dell’uomo del momento in casa rossonera, Yacine Adli

Nel corso della sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato anche del centrocampista del Milan Yacine Adli.

LE PAROLE – «Se è una sorpresa? No. Ho letto le sue dichiarazioni d’amore. Deve essere molto milanista. Queste cose piacciono a tutti, alla società, ai compagni, alla gente. Eh, non è facile parlare così quando non giochi. Ha personalità, è un bravo ragazzo. Tutti insieme aumenteranno anche il loro profilo internazionale».