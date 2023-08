Taremi Milan, clamoroso: il Porto sta prendendo tempo! Cosa succede

Taremi Milan: il Porto sta prendendo tempo. Cosa succede per quanto riguarda il futuro dell’attaccante iraniano

Clamoroso rallentamento dell’operazione per Mehdi Taremi al Milan. Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, il Porto sta prendendo tempo ora.

I due club stavano discutendo i bonus della trattativa, fortemente indirizzata verso la fumata bianca, ma al momento l’atteggiamento dei lusitani sarebbe cambiato per quanto riguarda le modalità di pagamento e questioni relative ai bonus. Il Porto ha frenato la trattativa, che non è chiaramente compromessa ma meno lanciata rispetto a prima. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura.