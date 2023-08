Taremi Milan, nuovo tentativo per l’iraniano? La situazione

Mehdi Taremi continua ad essere un obbiettivo concreto per l’attacco del Milan: la situazione sul centravanti del Porto

Il Milan pensa a Mehdi Taremi come ultimo tassello per il proprio reparto offensivo. Non è da escludere che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo per il centravanti del Porto.

Stando a quanto riferisce Niccolò Ceccarini di TMW, l’unico problema è la valutazione di 25 milioni di euro fatta dai portoghesi. Qualora non si riuscisse ad arrivare all’iraniano e a nessun nuovo attaccante, potrebbe rimanere Lorenzo Colombo.