Taremi Milan, spunta una nuova pretendente dalla Premier: le ultime

Mehdi Taremi, obiettivo di calciomercato del Milan per l’attacco, è finito nel mirino di un top club della Premier League: ecco quale

Si fa sempre più serrata la concorrenza per il Milan per l’acquisto di Mehdi Taremi, dopo che la trattativa per l’arrivo dell’attaccante del Porto era sfumata in estate. L’iraniano resta nella lista dei desideri dei rossoneri, così come in quella dell’Inter, ma alla corsa per il suo acquisto adesso sembra essersi inserito un top club della Premier League.

Complice il pessimo avvio di stagione del Manchester United, la stampa inglese pensa ad una rivoluzione già nel mercato invernale e, tra i nomi accostati alla squadra di ten Hag c’è anche Taremi.