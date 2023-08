Taremi Milan, ecco chi è l’intermediario per sbloccare la trattativa: i dettagli

La trattativa per l’arrivo di Medi Taremi al Milan è appesa ad un filo, con un nuovo intermediario che è al lavoro per sbloccare l’affare

Non è ancora tramontata l’ipotesi di un arrivo al Milan di Medhi Taremi, anche se da ieri sera le cose si sono fatte più complicate. A provare a trovare l’incastro giusto per la fumata bianca della trattativa è un’intermediario: Daria Bahrami, entrata nella sede dei rossoneri per il summit di oggi.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Daria è un’intermediaria iraniana: un avvocato sportivo, registrata come agente nella Federcalcio spagnola. Vedremo se i rossoneri riusciranno a sbloccare l’affare, anche per merito del suo intervento.