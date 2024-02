Taremi Milan, Pinto da Costa rassegnato: «Inter? Non ci possiamo fare nulla»

Taremi è stato vicino al calciomercato Milan, salvo poi rimanere al Porto. Ora è destinato all’Inter, la conferma di Pinto da Costa

Pinto da Costa, presidente del Porto, a margine di un incontro pubblico, ha commentato la situazione di Taremi, accostato al calciomercato Milan in passato, che a fine stagione lascerà il club per legarsi all’Inter a zero:

LE PAROLE – «È una calciatore importante per noi, come lo sono tutti, ma alla fine conta chi gioca. Vale per Taremi o per altri. Come accade in qualsiasi grande club, succede anche al Paris Saint-Germain, i giocatori a fine contratto sono liberi di scegliere quale sarà il loro futuro. Non possiamo fare nulla per questo, se non augurare a loro di essere felici»