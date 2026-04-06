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Tare a Dazn: «Classifica? Io cerco di guardare sempre più in alto che in basso epr carattere. Leao? Posso dire questo»

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2 ore ago

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Tare

Tare a Dazn ha anticipato alcuni temi di Napoli Milan, sfida che può valere la rincorsa decisiva all’Inter per lo Scudetto e sul rinnovo di Leao

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha presentato la sfida soffermandosi sull’importanza del match, sulle scelte offensive di Massimiliano Allegri e sulla situazione di Rafael Leao.

TARE SU NAPOLI MILAN«Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria».

LA COPPIA FULLKRUG NKUNKU«Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte».

LO SGUARDO IN CLASSIFICA«Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere».

TARE SU LEAO«Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza».

IL FUTURO DI LEAO«Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan».

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Napoli Milan

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.
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