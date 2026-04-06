Tare a Dazn: «Classifica? Io cerco di guardare sempre più in alto che in basso epr carattere. Leao? Posso dire questo»

Tare a Dazn ha anticipato alcuni temi di Napoli Milan, sfida che può valere la rincorsa decisiva all’Inter per lo Scudetto e sul rinnovo di Leao

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha presentato la sfida soffermandosi sull’importanza del match, sulle scelte offensive di Massimiliano Allegri e sulla situazione di Rafael Leao.

TARE SU NAPOLI MILAN – «Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria».

LA COPPIA FULLKRUG NKUNKU – «Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte».

LO SGUARDO IN CLASSIFICA – «Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere».

TARE SU LEAO – «Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza».

IL FUTURO DI LEAO – «Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan».

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QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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