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Napoli Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato

Published

38 minuti ago

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Fullkrug

Napoli Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 31a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Alle 20:45 in campo allo stadio Olimpico, Napoli-Milan, match valido per la 31a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Napoli Milan: sintesi e moviola

Napoli Milan 0-0, IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

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