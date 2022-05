Tanti auguri a Messias: il brasiliano compie 31 anni

Junior Messias compie 31 anni. È stato l’ultimo acquisto dello scorso calciomercato estivo, arrivato vicino al gong, finora ha totalizzato sei gol e un assist.

Wishing a great day to Junior on his first Rossonero birthday! 🎉

Tanti auguri Junior per il tuo primo compleanno in rossonero! 🎉#SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/HLJtepMlTX

— AC Milan (@acmilan) May 13, 2022