Tanti auguri Ambrosini: il Milan celebra i 43 anni dell’ex centrocampista

Oggi 29 maggio compie gli anni Massimo Ambrosini. Sono 43 per l’ex centrocampista rossonero, oggi opinionista Sky, festeggiato anche sui social dal club di via Aldo Rossi.

«Un giorno speciale per un rossonero speciale. Buon compleanno Massimo Ambrosini».

Wishing a splendid birthday to one of our former captains, Massimo Ambrosini! 🎂#HBD Ambro! 🎉

Un giorno speciale per un rossonero speciale. Buon compleanno Massimo Ambrosini: 4⃣3⃣ 🎉#SempreMilan pic.twitter.com/gE8T0e4IU0

— AC Milan (@acmilan) May 29, 2020