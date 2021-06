Tanti auguri a Pierre Kalulu: il difensore rossonero compie 21 anni

Pierre Kalulu compie oggi 21 anni. Il difensore francese è stato tra le note positive di questa stagione rossonera, la sua prima tra i professionisti dopo essere cresciuto tra le fila del Lione. In totale per lui 13 partite ed un gol, pesantissimo, a Marassi contro il Genoa.

What a year it’s been, Pierre! Wishing for many more like it on your birthday 🎂

Primo compleanno dopo un'ottima stagione d'esordio: auguri Pierre! 🔴⚫ #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/Ukut1Ms7MQ

