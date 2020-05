Tagliavento: «Gol di Muntari? Il VAR mi avrebbe salvato»

L’ex arbitro Paolo Tagliavento è tornato sul celebre episodio riguardante il gol annullato a Sulley Muntari in un Milan-Juventus

Paolo Tagliavento, ex arbitro di calcio italiano e oggi dirigente della Ternana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tra i vari argomenti toccati, non si è potuto evitare quello relativo al gol di Muntari:

«Se prendo i miei 5 errori più importanti in carriera, con il VAR li avrei evitati. In quel momento non c’erano gli addizionali, era una questione di ruolo. I gol-non gol potevano verificarli solo gli assistenti e in quel momento l’assistente ebbe la certezza che il pallone non fosse entrato, io dalla mia posizione non potevo dire il contrario».