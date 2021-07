Tadic, Milan bendisposto: la decisione dell’Ajax resta determinante per la conclusione di una trattativa che il Milan pare gradire

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha riferito quanto segue: «Il Milan sta pensando seriamente a Tadic dell’Ajax. Non è giovanissimo, ha 32 anni, ma è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. C’erano state indiscrezioni nel pomeriggio e le confermiamo. I contatti ci sono, per ora solo col giocatore che verrebbe volentieri al Milan. Va capita la fattibilità dell’operazione, va capito se l’Ajax può dare l’ok ad un’eventuale cessione».

LA POSIZIONE- Un giocatore esperto che potrebbe giocare da attaccante esterno oppure dietro la punta. Posizioni che il Milan in qualche modo dovrà ricoprire necessariamente.