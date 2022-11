Tacopina: «Se pensi di approdare in Italia E agire come in USA non andrà a finire bene». Le parole del presidente della SPAL

Joe Tacopina, ospite di Forbes, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza nel calcio italiano. Ecco le parole del presidente della SPAL:

«Se pensi di approdare in Italia e rompere gli schemi, agendo come faresti negli USA, ti ritroverai con delle brutte sorprese. E non andrà a finire bene. Se entri con idee nuove e provi a sposarle con le istituzioni culturali e le tradizioni che sono in atto in Italia senza provare a sconvolgere il sistema, allora hai possibilità per fare bene»