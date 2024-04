Conferenza stampa Pioli post Juve Milan: «Pari che soddisfa, la stagione non è andata come sognavamo»

Conferenza stampa Pioli post Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 34ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Juve Milan.

SODDISFATTO DEL RISULTATO – «È un pari che soddisfa, la squadra ha messo in campo spirito. Non abbiamo tirato in porta ma abbiamo creato occasioni per mettere in difficoltà la Juventus».

OBIETTIVI PER QUESTO FINALE – «Il secondo posto non è ancora conquistato, dobbiamo fare punti e vincere più punti possibili. La stagione non è andata come sognavamo ma dobbiamo rendere in queste ultime partite».

COME HA VISTO LA JUVENTUS – «La Juventus è una squadra forte con giocatori forti e un allenatore forte. La situazione mia e di Allegri fa parte del gioco».

JUVE MILAN CHE RISPECCHIA I VALORI DELLA STAGIONE – «Abbiamo trovato un ambiente caldo, mancavano i nostri tifosi a sostenerci. Tutte le squadre sotto l’Inter han fatto un campionato sufficiente ma l’Inter ha fatto qualcosa di straordinario».