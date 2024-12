Chukwueze a DAZN: «Oggi fondamentale vincere. Sul mio ruolo dico...»

Chukwueze, esterno del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Genoa a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Genoa, Samuel Chukwueze ha parlato così del momento del club rossonero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Importante oggi vincere, dobbiamo focalizzarci. L’allenatore è soddisfatto di questi giorni, dobbiamo tenere alta la storia leggendaria di questo club. Penso che sia vero importante giocare in questo ruolo. L’allenatore crede in me. Per noi è importante attaccare bene ma anche difendere bene».