Szymanski Milan, dalla Turchia sono sicuri: pronta quest’offerta per l’attaccante del Fenerbahce ULTIME

Szymanski Milan, dalla Turchia sono sicuri: pronta quest’offerta per l’attaccante del Fenerbahce. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Il calciomercato Milan è già attivo per quanto riguarda la sessione estiva. Secondo quanto riportato dal portale Aksam, i rossoneri starebbero formulando una seconda offerta per Sebastian Szymanski. L’attaccante polacco del Fenerbahce, squadra in cui milita l’ex Milan Krunic, era già finito nei radar dei rossoneri per il ruolo di vice Giroud, nonostante la concorrenza del Napoli.

Le notizie che arrivano dalla Turchia parlano di un’offerta di 18 milioni che era stata rifiutata dal Fenerbahce. Il club turco invece vorrebbero quasi 10 milioni in più e i rossoneri potrebbero alzare l’offerta.