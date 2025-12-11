Szoboszlai, clamoroso retroscena! Nel 2020 era già del Milan: la mossa di Furlani e cosa è successo

Szoboszlai, l’attuale centrocampista del Liverpool era praticamente un calciatore rossonero nel 2020: la ricostruzione

La storia di Dominik Szoboszlai, il centrocampista del Liverpool che ha recentemente siglato una prestazione decisiva contro l’Inter, è legata a doppio filo ai colori del Milan. Il giocatore ungherese, infatti, è un tifoso rossonero doc fin dalla tenera età, un legame emotivo che emerge in una sua passata dichiarazione: «A casa ho una foto con mia nonna e Maldini».

Ma la vicenda Szoboszlai e il Milan non è solo aneddotica, bensì un grande rimpianto di mercato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’ungherese per ben due volte doveva finire in rossonero.

Szoboszlai, clamoroso retroscena sul Milan

La prima clamorosa occasione risale al 2020. L’allora dirigente Giorgio Furlani si incontrò con procuratori e intermediari del giocatore e siglò addirittura una «intesa di massima». La trattativa sembrava chiusa, si era brindato e «tutto sistemato».

Ma ecco il colpo di scena che fece saltare tutto all’improvviso: Szoboszlai era destinato a essere il primo colpo della discussa gestione targata Ralf Rangnick, un progetto che invece sfumò repentinamente, portando con sé l’affare con l’ungherese.

Dopo quella prima volta, il Milan non riuscì più a riportarsi in pole position, lasciando che il talento prendesse altre strade in Europa, prima di esplodere al Liverpool. La sua storia resta un amaro esempio di come gli incroci di mercato possano cambiare non solo il destino di un giocatore, ma anche le ambizioni di un club, soprattutto quando quel giocatore si rivela essere un tifoso che, ironia della sorte, finisce per battere una delle storiche rivali in campo internazionale.