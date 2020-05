Szoboszlai Milan, l’ungherese incanta in finale di Coppa d’Austria

Il Milan sta cercando di stringere i tempi per assicurarsi Dominik Szoboszlai. Il talento del Salisburgo continua a sorprendere tutti

Il Milan sta cercando di stringere i tempi per assicurarsi Dominik Szoboszlai. Il talento del Salisburgo continua a sorprendere tutti, dimostrandosi ogni giorno che passa un un giocatore da grande squadra. La trattativa tra rossoneri e Red Bull è abbastanza avanzata anche grazie all’intermediazione di Ralf Rangnick.

Il talento ungherese oggi in finale di Coppa d’Austria ha aperto le danze con un gran gol contro l’Austria Lustenau. per la cronaca il Salisburgo ha trionfato per 5 a 0. Ora è arrivato il momento per il Milan per chiudere la trattativa ed evitare l’inserimento di altre squadre.