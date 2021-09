Svizzera-Italia non riaccende la luce, Brasile-Argentina spegne il calcio

La domenica di qualificazioni mondiali ha portate in dote uno Svizzera-Italia senza reti e un Brasile-Argentina senza nemmeno calcio

Attendevamo questo Svizzera-Italia con tremenda impazienza di poter riabbracciare sensazioni ed emozioni sopite nella notte del Franchi contro la Bulgaria. Il quarto pareggio consecutivo degli Azzurri, il secondo nella corsa ai Mondiali 2022 in Qatar, si ripropone sulla falsariga di questo settembre in chiaroscuro per la nostra Nazionale.

Uno zero a zero senza luce che vale a prescindere come risultato utile consecutivo numero 36. Cifra record per eguagliare il Brasile anni ’90 e mettere nel mirino lo storico sorpasso tra un paio di giorni al cospetto della modesta Lituania. Magari però potendo festeggiare ritrovando il sapore del successo.

