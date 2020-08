Suso in gol contro lo United: ecco la rete dello spagnolo – VIDEO

Jesus Suso torna al gol in Europa con la maglia del Siviglia, l’ex Milan ha momentaneamente fissato sull’uno a uno la sfida valevole la semifinale di Europa League tra andalusi e Manchester United al minuto 25.

Gol di mancino per Suso, bravo a capitalizzare un’ottima azione personale sul lato opposto di Regullon.

#Sevilla are back in it. #Suso with the goal 1-1! #UEL #SEVMUN pic.twitter.com/sEOCSOKqhA

— RainingGoals (@RainingGoals) August 16, 2020