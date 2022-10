Superlega, il CEO Reichart: «Progetto ancora vivo. Sulla UEFA...»

Reichart, nuovo CEO della Superlega, ha parlato del progetto che vede impegnato anche il Milan: la sua analisi

Bernd Reichart, CEO della Superlega, ha parlato in un’intervista a El Pais.

Le dichiarazioni sulla competizione che vede coinvolto anche il Milan.

SUPERLEGA E CHAMPIONS – «La verità è che è già iniziato oggi il dialogo, con le chiamate e con le persone che raccolgono la mano che abbiamo teso. E’ molto viva, esiste qualcuno che dice che è morta, ma quando ripeti tante volte le cose sorgono sospetti. Dico con sicurezza che in Europa ci sono dei club che condividono la visione di Juventus, Real Madrid e Barcellona e ora hanno la possibilità di far valere ciò che pensano. No, non giocherebbero entrambe le competizioni, mentre il discorso è diverso per i campionati nazionali».

GARE NEI WEEKEND – «Parliamo di una competizione internazionale in settimana, che non tocca il campionato».

FINANZIAMENTO DI JP MORGAN – «Non esiste. Abbiamo iniziato in una certa misura da zero. Ma anche la situazione è cambiata. Mentre un anno e mezzo fa dovevamo fare i conti con la minaccia della UEFA di essere espulsi dalle competizioni, ora, con una certa protezione legale, avremo un quadro legale sicuro per poter difendere gli interessi dei club»