Superlega, CEO Adidas: «Noi contrari, ma ci sarebbe convenuto»

Ecco le sue dichiarazioni sul progetto che prevedeva anche la presenza del Milan.

«Finanziariamente la Superlega sarebbe stata molto attraente per noi. A lungo termine, comunque, crediamo che l’amore per lo sport fin dall’infanzia nasca dalla sua accessibilità, ed è qualcosa di tangibile. È importante per noi che i bambini possano andare allo stadio a vedere le loro stelle preferite, non spesso, ma sempre ora e più avanti. Le competizioni non possono essere eventi elitari da guardare solamente in televisione».