Supercoppa Italiana, Simonelli annuncia il ritorno al passato e il Milan di Allegri osserva. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama del calcio italiano si prepara a un cambiamento radicale che potrebbe influenzare direttamente la programmazione dei club più prestigiosi. Durante una significativa intervista concessa ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, e successivamente ripresa dal portale tuttomercatoweb.com, il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha svelato scenari inediti per il futuro della Supercoppa Italiana.

Addio alle Final Four: si torna alla finale secca?

Secondo quanto dichiarato dal numero uno della Lega, il vincolo della doppia semifinale, sperimentato nelle ultime edizioni, sembra destinato a tramontare. La motivazione principale risiede nell’organizzazione della Coppa d’Asia che si terrà a Riad. Nonostante gli accordi commerciali ancora in essere, i partner sauditi avrebbero già comunicato la volontà di rinunciare all’edizione del prossimo anno.

“Saremo liberi di scegliere luogo e formato”, ha affermato Simonelli, sottolineando la sua preferenza personale per un ritorno alla formula classica: una finale unica tra la compagine vincitrice dello Scudetto e quella trionfatrice in Coppa Italia. Questo ritorno alle origini comporterebbe anche uno spostamento temporale, con il match da disputarsi potenzialmente ad agosto, poco prima dell’inizio del campionato.

L’impatto sul Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questa possibile riforma del calendario viene osservata con estrema attenzione in casa Milan. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare — dirigente albanese dalla spiccata visione internazionale e abile architetto del mercato — è già al lavoro per strutturare una rosa capace di competere su ogni fronte. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo noto per la sua gestione pragmatica e la sua capacità di preparare al meglio le sfide “dentro o fuori”, preferirebbe certamente una programmazione chiara per gestire i carichi di lavoro della truppa.

Il Milan, che punta a tornare stabilmente sul tetto d’Italia, potrebbe beneficiare di una finale secca a inizio stagione per testare subito i nuovi innesti e la solidità tattica imposta dal tecnico livornese. Tuttavia, Simonelli ha precisato che ogni decisione definitiva spetterà al Consiglio di Lega, che dovrà valutare non solo l’aspetto sportivo ma anche quello dei diritti televisivi e della location ideale per l’evento.

In un calcio sempre più congestionato da impegni, la proposta dei rossoneri e delle altre big di snellire il format della Supercoppa potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per i calciatori e uno spettacolo più intenso per i tifosi.