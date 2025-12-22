Supercoppa Italiana, il Napoli di Conte vince il trofeo e succede al Milan: secco 2-0 al Bologna in finale

Supercoppa Italiana, il Napoli vince il trofeo dopo aver eliminato il Milan in semifinale battendo 2-0 il Bologna: doppietta di Neres

Il passaggio di consegne è ufficiale: dopo il successo del Milan di un anno fa, è il Napoli di Antonio Conte a sollevare la Supercoppa Italiana. Nella finale di Riad, i partenopei hanno dominato il Bologna di Italiano, chiudendo la pratica con un netto 2-0 firmato interamente da un ispiratissimo David Neres.

Supercoppa Italiana, il racconto della finale

Il match ha visto un Napoli arrembante fin dai primi minuti, con il Bologna costretto sulla difensiva.