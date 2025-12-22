News
Supercoppa Italiana, il Napoli di Conte vince il trofeo e succede al Milan: secco 2-0 al Bologna in finale
Supercoppa Italiana, il Napoli vince il trofeo dopo aver eliminato il Milan in semifinale battendo 2-0 il Bologna: doppietta di Neres
Il passaggio di consegne è ufficiale: dopo il successo del Milan di un anno fa, è il Napoli di Antonio Conte a sollevare la Supercoppa Italiana. Nella finale di Riad, i partenopei hanno dominato il Bologna di Italiano, chiudendo la pratica con un netto 2-0 firmato interamente da un ispiratissimo David Neres.
Supercoppa Italiana, il racconto della finale
Il match ha visto un Napoli arrembante fin dai primi minuti, con il Bologna costretto sulla difensiva.
- Vantaggio lampo: Dopo i tentativi di Hojlund e McTominay, è Neres a sbloccare la gara con una perla balistica da fuori area che non lascia scampo a Ravaglia.
- Il raddoppio: Nella ripresa, un pasticcio clamoroso tra Ravaglia e Lucumì regala a Neres il pallone del raddoppio e della doppietta personale. Il Napoli ha poi gestito il ritmo senza affanni, approfittando di un Bologna incapace di reagire, portando così a casa il secondo trofeo della gestione Conte.